Брянский боец Николай Алексахин сразится с американцем Майклом Грэйвсом
29 сентября в Москве брянский боец Николай Алексахин сразится с американцем Майклом Грэйвсом.
Как сообщили в Брянском филиале Российского союза боевых искусств, очередной турнир по смешанным единоборствам организует промоутерская компания Fight Nights Global. Главным поединком вечера в ГЦКЗ «Россия» станет сражение брянского бойца Николая Алексахина с американцем Майклом Грэйвсом.
Брянские фанаты ММА имеют возможность посетить вечер боев и поболеть за земляка: из Брянска организуется выезд – его стоимость 1600 рублей.
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
«Ростелеком» успешно завершил первый в России мультивендорный тест транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking).
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги конкурса на лучшее озеленение территории района электрических сетей (РЭС).
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.