29 сентября в Москве брянский боец Николай Алексахин сразится с американцем Майклом Грэйвсом.

Как сообщили в Брянском филиале Российского союза боевых искусств, очередной турнир по смешанным единоборствам организует промоутерская компания Fight Nights Global. Главным поединком вечера в ГЦКЗ «Россия» станет сражение брянского бойца Николая Алексахина с американцем Майклом Грэйвсом.

Брянские фанаты ММА имеют возможность посетить вечер боев и поболеть за земляка: из Брянска организуется выезд – его стоимость 1600 рублей.