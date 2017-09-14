Брянская девушка победила в первенстве Европы по кикбоксингу
Брянская спортсменка Анастасия Абросимова завоевала золото первенства Европы по кикбоксингу.
Соревнования прошли в македонском городе Скопье, сообщили в управлении физической культуры и спорта Брянской области. В них участвовали представители 37 стран.
В составе сборной команды России успешно выступили брянские кикбоксеры.
Воспитанница детско-юношеской школы «Олимп» Анастасия Абросимова завоевала первое место в разделе «Фулл-контакт» среди юниорок в весовой категории 70 килограммов.
Еще одну победу в разделе «Фулл-контакт» с лоу-киком в весовой категории 54 килограмма одержал Турач Новрузов из спортклуба «Белые волки».
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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