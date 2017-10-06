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Брянский боец Минаков сразится с американцем Джонсоном

Опубликовано Сегодня, 15:42

Следующим соперником непобедимого брянского бойца Виталия Минакова станет американский тяжеловес Тони Джонсон.

Об этом сообщили в Брянском филиале Российского союза боевых искусств. Последний бой Джонсон провел прошлым летом, победив россиянина Багу Агаева техническим нокаутом.

По словам, президента Fight Nights Global Камила Гаджиева, «объективно Тони Джонсон один из тех, кто может составить реальную конкуренцию Виталию Минакову».

На счету Минакова 20 побед и ни одного поражения. Джонсон выиграл 11 боев и три – проиграл.

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