Брянцы участвовали в семинаре шихана Ульфа Эвенаса по айкидо

Брянские спортсмены приняли участие в семинаре по айкидо.

Как сообщили в региональном филиале Российского союза боевых искусств, плановый учебно-тренировочный семинар по такемусу айкидо прошел в Москве на базе Центра боевых искусств «Альфа-БУДО» Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Участие в нем приняли представители 15 российских городов, включая Брянск.

«Два дня тренировок, прошедших под руководством шихана Ульфа Эвенаса (7 дан) в дружеской атмосфере, были запоминающимися, интенсивными, интересными, и наполненными стремлением к новым знаниям», – отметили в Брянском филиале союза боевых искусств.