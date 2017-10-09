Брянцы участвовали в семинаре шихана Ульфа Эвенаса по айкидо
Брянские спортсмены приняли участие в семинаре по айкидо.
Как сообщили в региональном филиале Российского союза боевых искусств, плановый учебно-тренировочный семинар по такемусу айкидо прошел в Москве на базе Центра боевых искусств «Альфа-БУДО» Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Участие в нем приняли представители 15 российских городов, включая Брянск.
«Два дня тренировок, прошедших под руководством шихана Ульфа Эвенаса (7 дан) в дружеской атмосфере, были запоминающимися, интенсивными, интересными, и наполненными стремлением к новым знаниям», – отметили в Брянском филиале союза боевых искусств.
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