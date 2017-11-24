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Брянским футбольным фанатам объяснили правила поведения на чемпионате мира

Опубликовано Сегодня, 09:30

На стадионе «Динамо» в Брянске встретились чиновники и футбольные фанаты.

Как сообщили в ФК «Динамо-Брянск», на встречу с активом футбольных болельщиков пришли представители аппарата администрации, управления физической культуры и спорта Брянской области и правоохранители.

Помощник губернатора Максим Репков и заместитель начальника управления физической культуры и спорта Ольга Лужецкая обозначили вопросы и проблемы фанатского движения в связи с приближающимся чемпионатом мира – 2018 в России.

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