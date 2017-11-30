Брянский боец Минаков стал ведущим «Сильного шоу» на «Матч ТВ»

Прославленный брянский боец Виталий Минаков выступил в роли ведущего нового шоу телеканала «Матч ТВ».

В первом выпуске программы «Сильное шоу» Виталий Минаков встретился с не менее прославленным боксером, а ныне брянским депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым.

«Гостем в студии был боксер-профессионал, политический и общественный деятель Николай Валуев. Спасибо Николаю за интересную и обстоятельную беседу!» – написал на своей странице в Instagram Минаков.

«Интересную и обстоятельную беседу» можно будет увидеть и услышать 1 декабря в 21.40 в эфире «Матч ТВ».