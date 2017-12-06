Кубок России по дзюдо впервые пройдет в Брянске

Брянск впервые примет Кубок России по дзюдо.

Как сообщили в Брянском филиале Российского союза боевых искусств, второй по значимости Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет в Ледовом дворце Володарского района с 8 по 10 декабря. Вход на соревнования свободный.

Соревнования торжественно откроют в пятницу, 8 декабря, в 16.30. Всего на Кубке России в Брянске за три дня разыграют медали в семи весовых категориях.