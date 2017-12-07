За 1000 рублей брянцы могут поддержать Минакова в сватке с Джонсоном

100 брянцев смогут с трибуны увидеть бой Виталия Минакова и американца Тони Джонсона.

Итоговый турнир Fight nights global 82 состоится 16 декабря в 19.00 в ГЦКЗ «Москва».

«100 человек от Брянска, организованная поездка, все вместе на одной трибуне у клетки! Трибуна 2 сектор 10 все билеты по 1000 рублей», – сообщил Виталий Минаков на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что «продажа билетов на турнир в самом разгаре».