Всемирный день футбола в Брянске отметили тортом-стадионом

В Брянске отпраздновали Всемирный день футбола.

10 декабря по инициативе родительского комитета спортшколы городского спортивного комбината «Спартак» прошел футбольный праздник «Отцы и дети».

В спортзале школы № 57 в матче сошлись ученики «Спортшколы» и их отцы. В итоге – ничья: 9:9.

После игры праздничный стол украсил огромный торт-стадион с логотипом «Спартака».

«К слову, в России у этого вида спорта нынче юбилей – 120 лет! Первый официальный футбольный матч проведен 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге. Да здравствует футбол!» – отметили в брянском «Спартаке».



