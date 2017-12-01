Всемирный день футбола в Брянске отметили тортом-стадионом
В Брянске отпраздновали Всемирный день футбола.
10 декабря по инициативе родительского комитета спортшколы городского спортивного комбината «Спартак» прошел футбольный праздник «Отцы и дети».
В спортзале школы № 57 в матче сошлись ученики «Спортшколы» и их отцы. В итоге – ничья: 9:9.
После игры праздничный стол украсил огромный торт-стадион с логотипом «Спартака».
«К слову, в России у этого вида спорта нынче юбилей – 120 лет! Первый официальный футбольный матч проведен 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге. Да здравствует футбол!» – отметили в брянском «Спартаке».
Новости регионов
Члены «ОПОРЫ РОССИИ» Леонид Вольпер, Игорь Картушин, Константин Базыкин (Брянск) и Олег Кострица (Клетня) в составе многочисленной российской делегации, в которую входили представители бизнеса, образования, культуры и спорта, побывали с недельным визитом в Китае. Предложение совершить эту поездку в рамках развития разностороннего сотрудничества двух стран поступило им от Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Не случайно. Они лидеры в предпринимательском движении.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
В ночь с 14 на 15 декабря с 21:00 до 7:00 работы по ремонту пути пройдут на железнодорожном переезде 126 км, расположенном на улице Снежетьский Вал в Брянске. В связи с этим переезд будет закрыт для движения автотранспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.