В Брянске устроят зимний ралли-спринт

В выходные в Фокинском районе пройдет ралли-спринт «Брянск. Зима’18».

Гоночные соревнования будут проходить в течение двух дней – 27 и 28 января – с 9.00 до 18.00, сообщает Фокинская районная администрация.

В заездах примут участие пять классов легковых машин: полноприводные, переднеприводные заднеприводные, а также джипы, квадроциклы и специально подготовленные спортивные автомобили. Также предусмотрена номинация для девушек-водителей.

Соревнования состоятся у реки Снежеть (схема проезда – на нижнем фото).