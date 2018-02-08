Брянец Александр Большунов поборется за олимпийские медали в Пхенчхане

Нетрезвая девушка вместе с другом пыталась пробраться в подъезд чужого дома, однако попытка пройти в здание потерпела фиаско – помешал местный житель, но не без последствий, поскольку поплатился за это собственной сумкой с вещами, об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Побывав на вечеринке у родственницы, мужчина лишился борсетки с деньгами; причастной к краже оказалась гостья – знакомая хозяйки; сейчас она задержана, и ее будут судить, об этом сообщили в областном управлении МВД.

Юлия Солодкина ушла из дома в Демидове 31 декабря 2017 года и пропала, об этом сообщила группа «Подслушано. Демидов».

Два жителя Ярцева из-за личной неприязни и старых обид избили 47-летнего мужчину, похитив у него 500 рублей; подозреваемые уже задержаны, они предстанут перед судом, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

80 с лишним дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования с московских вокзалов во время празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня; среди них есть рейсы и в смоленском направлении, об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Ранее судимого 28-летнего молодого человека опять потянуло на старый «промысел», он решил «обчистить» дом соседа, когда тот отсутствовал пару дней; сейчас парню грозит суд, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Эти олимпийские игры станут для Александра Большунова первыми в спортивной карьере. Ему исполнился всего 21 год и он является самым молодым из российских лыжников, отправившихся в Южную Корею.

Наш земляк Александр Большунов поборется за медали в лыжных гонках.

23-е Зимние Олимпийские игры стартовали в два часа дня по московскому времени в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Брянский спортсмен Александр Большунов выступит в составе команды из России на Олимпиаде, сообщает брянская ГТРК .

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Специалисты клиентского блока Брянскэнерго в 2017 году приняли более 21 тысяч обращений потребителей В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2017 году. За прошедший период специалисты филиала приняли 21 154 обращения от жителей Брянской области. Большинство из них касались оказываемых предприятием услуг.

Дополнительные пассажирские поезда свяжут Брянскую область с Москвой и Санкт-Петербургом в праздничные дни февраля и марта В период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня для удобства пассажиров назначены дополнительные пассажирские поезда, которые будут курсировать между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку..