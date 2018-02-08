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Брянец Александр Большунов поборется за олимпийские медали в Пхенчхане

Опубликовано Вчера, 18:06

Брянский спортсмен Александр Большунов выступит в составе команды из России на Олимпиаде, сообщает брянская ГТРК.

23-е Зимние Олимпийские игры стартовали в два часа дня по московскому времени в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Наш земляк Александр Большунов поборется за медали в лыжных гонках.

Эти олимпийские игры станут для Александра Большунова первыми в спортивной карьере. Ему исполнился всего 21 год и он является самым молодым из российских лыжников, отправившихся в Южную Корею.

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