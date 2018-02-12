Брянский легкоатлет Денис Огарков взял «серебро» на Чемпионате России

20-летний житель Починковского района захотел «легких» денег и совершил кражу железнодорожного имущества; сейчас он в отделении, и на него завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сафоновская полиция завела уголовное дело на местную жительницу, 30-летнюю женщину, которая совершила заведомо ложный донос, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Полиция Смоленской области возбудила уголовное дело в отношении жителя Гагаринского района, подозреваемого в присвоении чужого груза - металлолома, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Два человека сгорели заживо во время пожара, случившегося в жилом доме по улице Колхозный переулок в областном центре во вторник, 13 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Следователь СУ СК по Смоленской области проводит осмотр места пожара, который случился около трех часов дня в двухквартирном жилом доме, расположенном по Колхозному переулку, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автомобиль «Жигули» врезался в другое «Жигули» на проспекте Гагарина в областном центре 13 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

При этом Денис Огарков в очередной раз в сезоне превысил личный результат, пробежав дистанцию за 6,69 секунды.

Однако в финале 24-летний спортсмен уступил москвичу Рушану Абдулкадерову, который оказался быстрее на одну сотую.

Брянский легкоатлет Денис Огарков, выступавший в беге на 60 метров, выиграл предварительный забег и полуфинал, показав результаты 6,75 и 6,71 секунды.

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