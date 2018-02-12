Брянский легкоатлет Денис Огарков взял «серебро» на Чемпионате России
Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в московском манеже ЦСКА.
Брянский легкоатлет Денис Огарков, выступавший в беге на 60 метров, выиграл предварительный забег и полуфинал, показав результаты 6,75 и 6,71 секунды.
Однако в финале 24-летний спортсмен уступил москвичу Рушану Абдулкадерову, который оказался быстрее на одну сотую.
При этом Денис Огарков в очередной раз в сезоне превысил личный результат, пробежав дистанцию за 6,69 секунды.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
На некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.