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Брянская спортсменка Анастасия Марченко пробилась в сборную России по мини-футболу

Опубликовано Вчера, 15:40

Брянчанка Анастасия Марченко получила приглашение в женскую сборную России по мини-футболу.

Как сообщает управление физкультуры и спорта Брянской горадминистрации, ранее Анастасия выступала за команды Суража и брянский «Спартак».

«Вызов в сборную - безусловно, серьезный и ответственный момент для любого игрока. Всегда есть к чему стремиться, и хотелось бы показать свой максимум и закрепиться в основном составе»,- рассказывает спортсменка.

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