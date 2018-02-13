Брянская спортсменка Анастасия Марченко пробилась в сборную России по мини-футболу
Брянчанка Анастасия Марченко получила приглашение в женскую сборную России по мини-футболу.
Как сообщает управление физкультуры и спорта Брянской горадминистрации, ранее Анастасия выступала за команды Суража и брянский «Спартак».
«Вызов в сборную - безусловно, серьезный и ответственный момент для любого игрока. Всегда есть к чему стремиться, и хотелось бы показать свой максимум и закрепиться в основном составе»,- рассказывает спортсменка.
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