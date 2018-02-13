Брянский лыжник взял олимпийскую медаль в Пхенчхане
Брянский спортсмен Александр Большунов завоевал «бронзу» в личном классическом спринте на Олимпиаде в Южной Корее.
Спортсмен уступил лишь лидерам мирового лыжного спорта, норвежцу Йоханнесу Клэбо и итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отправил 21-летнему лыжнику поздравительную телеграмму.
«Наш земляк показал всем характер русского человека, – отметил глава региона, – Его отец и тренер вырастил в глубинке настоящий талант».
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Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Завершился приём проектов на пятый Всероссийский конкурс интернет-проектов «Классный интернет». Тема онлайн-соревнования, организованного «Ростелекомом», – «Интернет-технологии в образовании». К участию принимаются реализованные проекты: сайт или раздел интернет-ресурса, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Дата окончания приёма работ – состоялась 31 января 2018 года.
На некоторых участках Брянского региона Московской железной дороги в феврале – марте 2018 года железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности поездов, в том числе после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.