Александр Горбачев назначен на должность главного тренера брянского ФК «Динамо»
Контракт с Александром Горбачевым подписан на полтора года.
По данным региональной ГТРК, несколько дней назад новый наставник приехал в Брянск.
Напомним, что в 2009 году Горбачев уже работал в тренерском штабе сине-белых в качестве помощника Сергея Булатова.
На протяжении последних лет тренер работал в калининградском ФК «Балтика», хабаровском «СКА - Энергия» и в латвийском ФК «Транзит».
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