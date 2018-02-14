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Александр Горбачев назначен на должность главного тренера брянского ФК «Динамо»

Опубликовано Вчера, 15:31

Контракт с Александром Горбачевым подписан на полтора года.

По данным региональной ГТРК, несколько дней назад новый наставник приехал в Брянск.

Напомним, что в 2009 году Горбачев уже работал в тренерском штабе сине-белых в качестве помощника Сергея Булатова.

На протяжении последних лет тренер работал в калининградском ФК «Балтика», хабаровском «СКА - Энергия» и в латвийском ФК «Транзит».

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