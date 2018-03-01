Брянцев позвали на 100-дневный воркаут
В Брянской области реализуют бесплатную массовую онлайновую образовательно-тренировочную программу «100-дневный воркаут».
Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, принять участие в дистанционном проекте могут все желающие в возрасте от 8 до 75 лет.
Подробнее о программе можно узнать на сайте проекта WorkOut: фитнес городских улиц.
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