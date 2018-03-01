Брянцев позвали на 100-дневный воркаут

В Брянской области реализуют бесплатную массовую онлайновую образовательно-тренировочную программу «100-дневный воркаут».

Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, принять участие в дистанционном проекте могут все желающие в возрасте от 8 до 75 лет.

Подробнее о программе можно узнать на сайте проекта WorkOut: фитнес городских улиц.