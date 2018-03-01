Брянская толкательница гирь стала третьей на первенстве России

Брянская спортсменка Эльвира Вильченко завоевала бронзу на первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок.

Как сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта, соревнования проходили 21-25 марта в столичном спорткомплексе «Москвич». Участие в них приняли более 160 атлетов из 28 регионов России, разыгравшие путевки на первенство Европы по гиревому спорту, которое состоится в мае в Венгрии.

Бронзовую медаль первенства страны в весе свыше 63 килограммов завоевала брянская спортсменка Эльвира Вильченко. С 2018 года в женском гиревом спорте введена новая дисциплина – толчок по длинному циклу.

Две гири по 24 килограммов Вильченко толкнула, опуская в положение виса после каждого подъема, 19 раз.

Серебро с результатом 20 подъемов досталось спортсменке из Ямало-Ненецкого автономного округа Ксении Чайковской. На высшую ступень пьедестала поднялась чемпионка мира (Сеул-2017) МСМК Ирина Мартынова из Калуги с рекордом России – 46 подъемов.

Серебряный призер первенства России-2017, мастер спорта Василий Фролов из Брянского района повторил прошлогодний результат – 68 подъемов – и занял 4-е место в весе до 85 килограммов.