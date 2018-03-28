Матч между брянским «Динамо» и пензенским «Зенитом» отменили

В Брянске отменили футбольный матч между «Динамо» и пензенским «Зенитом».

Как сообщили в ФК «Динамо-Брянск», ассоциация «Профессиональная футбольная лига» проинформировала клубы группы «Центр» о том, что ФК «Зенит» (Пенза) прекращает участие в ФОНБЕТ-Первенстве России среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов.

Оставшиеся матчи пензенской команды проводиться не будут, их соперники автоматически получат технические победы со счетом 3:0.

Таким образом, 28 апреля матч между «Динамо» и «Зенитом» в Брянске не состоится.

Кроме того, ФК «Ротор-Волгоград-2» обратился к «Динамо-Брянск» с просьбой перенести матч 18-го тура ФОНБЕТ-Первенства с 7 на 6 апреля. Новую дату утвердит администрация ПФЛ.