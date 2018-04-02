Брянские «динамовцы» готовятся к первому официальному матчу

Решать проблемы людей, вложивших деньги в долевое строительство многоквартирных домов, почти повсеместно приходится региональным и федеральным властям. Смоленск тому не исключение. Обещанного три года ждут Одну из секций дома №5 по улице Гарабурды заметает снегом. Здание признано проблемным в мае 2017 года. Люди, вложившие деньги в его строительство в 2013 году, планировали отметить новоселье еще в 2015-м. Но не через год, ни через три этого не произошло. Осознав, что время идет, а ситуация не меняется, дольщики забили тревогу. В конце 2017-го региональные власти помогли достроить и ввести в эксплуатацию одну их двух секций дома. Тогда же в отношении застройщика было возбуждено два уголовных дела. Помочь всем одномоментно не удалось: люди, вложившие свои деньги в другую секцию, остались без денег и крыши над головой. Таких сегодня 83 человека. Инициативная группа смолян с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации обратилась к спикеру регионального парламента, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Игорю Ляхову. Понимая серьезность вопроса, Игорь Васильевич дал поручение провести заседание рабочей группы с тем, чтобы эффективно и в короткие сроки разобраться с проблемой. «Мы должны детально изучить ситуацию и постараться найти возможные пути решения острого вопроса», – подчеркнул Игорь Ляхов. Вскоре такая встреча под председательством депутата Смоленской областной Думы Сергея Маслакова была организована. На нее также были приглашены заместитель губернатора Андрей Борисов, начальник департамента государственного строительного и технического надзора Геннадий Наумов, начальник департамента Елена Соколова, а также сами участники долевого строительства. Геннадий Наумов подтвердил, что строительство объекта заморожено. И еще в прошлом году комиссией области объект признан проблемным, и первый обманутый дольщик был включен в соответствующий реестр в конце сентября 2017 года. Мечта справить новоселье казалась несбыточной, но… Дольщикам подарили надежду На прошлой неделе состоялось очередное 48-е заседание Смоленской областной Думы V созыва, на котором были внесены изменения в областной закон № 81-з от 09 июня 2015 года. Этот документ даст возможность дольщикам, пострадавшим от недобросовестных действий застройщиков, быстрее получить жилье. Ранее в статье 2 был прописан только один способ решения проблем, теперь же инвестор будет иметь возможность побороться за участок одним из четырех способов: достроить проблемный дом; предоставить квартиры в доме, который будет построен на выделенном земельном участке; предоставить квартиры в уже имеющемся жилом фонде; возместить денежные средства дольщикам. В настоящее время уже выделен земельный участок, по нему составлена проектно-сметная конкурсная документация, и уже через месяц начнется прием заявок инвесторов для участия в конкурсе. При выборе застройщика непосредственное внимание будет обращено на положительную историю работы в регионе, а также соответствующие финансовые и технические возможности. Планируется, что крайний срок решения проблемы – 2020 год, но сроки будут по возможности корректироваться в сторону уменьшения. В тему Как ранее заявлял в интервью «Комсомолке» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, полностью решить проблему обманутых дольщиков в России планируется через четыре года: «У всех регионов есть планы-графики, которые они нам присылают, мы их проверяем. К примеру, обязательства по 2017 году регионы выполнили. Они обещали достроить 140 проблемных объектов либо выплатить компенсации людям. Все это сделали», – сообщил он. Эта работа позволила обеспечить жильем 6 тысяч семей дольщиков. Цитата Руководитель инициативной группы пострадавших дольщиков Сергей Баринов: - Мы обращались во все возможные инстанции, однако ясности в решении своей проблемы так и не получили, пока не пришли на прием к председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову в феврале этого года.