Брянская девушка победила в чемпионате по бодифитнесу

Брянская спортсменка Светлана Бельцева получила главную награду чемпионата Северо-Западного федерального округа по бодибилдингу и бодифитнесу.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта.

Комплекты наград были разыграны в десятках возрастных категориях как в бодибилдинге среди мужчин, так и бодифитнесе среди женщин. Уроженка Брянска Светлана Бельцева, представляющая клуб «Алекс-фитнес», выступила в категории «Бодифитнес 163 сантиметра» вместе с 13 соперницами.

В результате она завоевала золотую медаль не только как спортсменка, но и как тренер.