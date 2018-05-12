В Брянске к чемпионату мира по футболу установили светящийся мяч

В Брянске установили инсталляцию к началу чемпионата мира по футболу.

Матч открытия пройдет 14 июня в Лужниках – на поле выйдут национальные сборные России и Саудовской Аравии.

В Брянске по этому поводу у входа в спартаковский спорткомплекс «Юность» в Фокинском районе появилась специальная инсталляция, сообщили в БГСК «Спартак». Эмблему чемпионата венчает огромный футбольный мяч, который светится в темное время суток.