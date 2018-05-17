Мастер ушу Ван Чжихай проведет первый в Брянске семинар по пигуацюань

В Брянске впервые пройдет семинар по пигуацюань мастера Ван Чжихая.

Как сообщили в Брянском филиале Российского союза боевых искусств, мастер традиционного ушу Ван Чжихай является прямым наследником традиции стиля пигуацюань. Он изучал этот стиль под руководством знаменитого мастера Го Жуйсяна, известного в России своей книгой «Ураганный стиль ушу». В этом году Ван Чжихай впервые посетит Россию.

В рамках пятидневного семинара в Брянске поклонники восточных единоборств смогут освоить пигуа цзибэньгун, основные приемы пигуацюань и способы их самостоятельной отработки, таолу пигуацюань.

Семинар будет проходить с 17 по 21 августа. Записаться на него можно по телефону +7-915-530-52-15 или электронной почте arakelov1984@mail.ru.