Мастер ушу Ван Чжихай проведет первый в Брянске семинар по пигуацюань
В Брянске впервые пройдет семинар по пигуацюань мастера Ван Чжихая.
Как сообщили в Брянском филиале Российского союза боевых искусств, мастер традиционного ушу Ван Чжихай является прямым наследником традиции стиля пигуацюань. Он изучал этот стиль под руководством знаменитого мастера Го Жуйсяна, известного в России своей книгой «Ураганный стиль ушу». В этом году Ван Чжихай впервые посетит Россию.
В рамках пятидневного семинара в Брянске поклонники восточных единоборств смогут освоить пигуа цзибэньгун, основные приемы пигуацюань и способы их самостоятельной отработки, таолу пигуацюань.
Семинар будет проходить с 17 по 21 августа. Записаться на него можно по телефону +7-915-530-52-15 или электронной почте arakelov1984@mail.ru.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.
В Брянском регионе Московской железной дороги прошло совещание по вопросам использования инфраструктуры железнодорожного транспорта для перевозки зерновых культур урожая 2018 года.
Группа компаний «Надежда» объявляет беспрецедентные скидки до 10% на покупку новых квартир в сданных и строящихся домах Брянска.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.