Брянское «Динамо» всухую проиграло красногорскому «Зоркому»
Брянские динамовцы завершили проигрышем выездную программу ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
Как сообщили в клубе, в Красногорске «сине-белые» уступили со счетом 0:2. Теперь брянская команда находится на 10-м месте турнирной таблицы группы «Центр».
27 мая на своем стадионе динамовцы завершат спортивный сезон 2017-2018 годов. Они сыграют с раменским «Сатурном». Начало игры в 17.00.
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