Брянское «Динамо» всухую проиграло красногорскому «Зоркому»

Брянские динамовцы завершили проигрышем выездную программу ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

Как сообщили в клубе, в Красногорске «сине-белые» уступили со счетом 0:2. Теперь брянская команда находится на 10-м месте турнирной таблицы группы «Центр».

27 мая на своем стадионе динамовцы завершат спортивный сезон 2017-2018 годов. Они сыграют с раменским «Сатурном». Начало игры в 17.00.