Брянская велогонщица стала второй на этапе Кубка России

Брянска спортсменка Татьяна Капитанова взяла серебро 5-го этапа Кубка России по велоспорту ВМХ.

По окончании чемпионата мира прямо из Баку сильнейшие российские велогонщики переехали в Пензу, где приняли участие в этапе Кубка страны, сообщает брянский Центр спортивной подготовки сборных команд.

Мастер спорта Татьяна Капитанова заняла второе место. Теперь ей предстоит сосредоточиться на подготовке к чемпионату страны, который пройдет в августе.