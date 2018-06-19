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Брянские танцоры победили на фестивале Grand Dance в Москве

Опубликовано Сегодня, 09:30

Танцевальная пара из Брянска выиграла фестиваль Grand Dance в Москве.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, золотым дублем ознаменовалось выступление Никиты Жарикова и Александры Львутиной из коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество».

Юные брянские танцоры завоевали золотые медали в двух программах – европейской и латиноамериканской.

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