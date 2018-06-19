Брянские танцоры победили на фестивале Grand Dance в Москве

Авария с участием двух иномарок Citroen и Datsun произошла в областном центре на улице Шевченко 20 июня, информирует паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Вяземский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении аферы с использованием служебного положения; женщину обвиняют в присвоении денег, сообщил официальный сайт райцентра.

ДТП с автомобилем «ВАЗ 2115» произошло в Починковском районе в деревне Деребуж, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Мировой суд признал виновным в угрозе убийством ранее судимого жителя Смоленска, который во время вечеринки поссорился с гражданской женой и несколько раз ударил ее по лицу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Водитель мотоцикла на большой скорости врезался в идущую навстречу иномарку на Коммунаре в областном центре 20 июня, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Юные брянские танцоры завоевали золотые медали в двух программах – европейской и латиноамериканской.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, золотым дублем ознаменовалось выступление Никиты Жарикова и Александры Львутиной из коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество».

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная! В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

«Футболомания» от «Ростелекома» – все, что нужно настоящему болельщику и его семье Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» – и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома».

Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-Льговский Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

Мобильные группы Брянскэнерго борются с хищениями электроэнергии Филиал ПАО «МРСК Центра» - Брянскэнерго ведет планомерную борьбу по предотвращению и выявлению фактов хищения электроэнергии. В 2017 году с целью активизации и дальнейшего повышения эффективности этой работы на предприятии были созданы мобильные группы инспекционного контроля, в состав которых вошли сотрудники отдела безопасности, управления учета электроэнергии, управления реализации услуг.

Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.

