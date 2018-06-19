Брянские танцоры победили на фестивале Grand Dance в Москве
Танцевальная пара из Брянска выиграла фестиваль Grand Dance в Москве.
Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, золотым дублем ознаменовалось выступление Никиты Жарикова и Александры Львутиной из коллектива «Фантазия» областного методического центра «Народное творчество».
Юные брянские танцоры завоевали золотые медали в двух программах – европейской и латиноамериканской.
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