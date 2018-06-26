Брянская дзюдоистка стала второй на Кубке Азии

Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова завоевала серебро этапа молодежного Кубка Азии по дзюдо.

Соревнования прошли 23-24 июня в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Всего разыгрывались 16 комплектов медалей среди юношей и девушек, за которые вели борьбу 165 спортсменов из Казахстана, Монголии, России, Южной Кореи, Таджикистана, Узбекистана, Зимбабве, Йемена и Кыргызстана.

Спортсменка брянского Центра спортивной подготовки, студентка БГУОР Татьяна Цыганкова дошла до финала в весовой категории до 52 килограммов. В решающей схватке она уступила москвичке Насибе Ибрагимовой и завоевала серебряную медаль.

«Недовольна своим выступлением. До этого момента дважды на соревнованиях обыгрывала москвичку, а тут проиграла по шидо», – рассказала Татьяна Цыганкова.