Брянская дзюдоистка стала второй на Кубке Азии
Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова завоевала серебро этапа молодежного Кубка Азии по дзюдо.
Соревнования прошли 23-24 июня в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.
Всего разыгрывались 16 комплектов медалей среди юношей и девушек, за которые вели борьбу 165 спортсменов из Казахстана, Монголии, России, Южной Кореи, Таджикистана, Узбекистана, Зимбабве, Йемена и Кыргызстана.
Спортсменка брянского Центра спортивной подготовки, студентка БГУОР Татьяна Цыганкова дошла до финала в весовой категории до 52 килограммов. В решающей схватке она уступила москвичке Насибе Ибрагимовой и завоевала серебряную медаль.
«Недовольна своим выступлением. До этого момента дважды на соревнованиях обыгрывала москвичку, а тут проиграла по шидо», – рассказала Татьяна Цыганкова.
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