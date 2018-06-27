Боец Заяц назвал Брянскую федерацию ММА Минакова «дремучим лесом»

Титулованный российский боец, уроженец Карачева, Михаил Заяц раскритиковал деятельность своего брянского коллеги Виталия Минакова.

Заявление Заяц сделал в интервью MMABoxing.ru.

«Я знаю, что Виталий Минаков – президент Брянской области по ММА. Я слышал от нескольких людей, что данная Федерация не очень хорошо себя зарекомендовала», – поинтересовался у Зайца корреспондент издания.

«Сама по себе Федерация ММА России на первоначальном этапе развивалась очень хорошо. А сейчас возникли какие-то сложности. Тут многое зависит от конкретного президента Федерации в каждом регионе. Виталий Минаков не занимается развитием. Он или не может, или нет времени, или не умеет. Но Федерация сейчас на дне. Нет ни судей, ни рефери аккредитованных. Если что-то проводят, то людей приглашают извне. То есть нет развития. Даже сильнейшие ребята области вынуждены выезжать на какие-то соревнования за свои деньги. Я глубоко знаком с этой проблемой. Там все – дремучий лес. Было раньше предложение Виталию, чтобы кто-то помогал, занимался Федерацией. Но он не хочет. Хочет быть президентом», – заявил спортсмен.

Михаил Заяц – чемпион России по рукопашному бою, чемпион России и Европы по джиу-джитсу, двукратный чемпион России и чемпион мира по боевому самбо, победитель командного чемпионата мира по версии «M-1», финалист Гран-при Bellator в полутяжелом весе.