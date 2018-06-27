Боец Заяц назвал Брянскую федерацию ММА Минакова «дремучим лесом»
Титулованный российский боец, уроженец Карачева, Михаил Заяц раскритиковал деятельность своего брянского коллеги Виталия Минакова.
Заявление Заяц сделал в интервью MMABoxing.ru.
«Я знаю, что Виталий Минаков – президент Брянской области по ММА. Я слышал от нескольких людей, что данная Федерация не очень хорошо себя зарекомендовала», – поинтересовался у Зайца корреспондент издания.
«Сама по себе Федерация ММА России на первоначальном этапе развивалась очень хорошо. А сейчас возникли какие-то сложности. Тут многое зависит от конкретного президента Федерации в каждом регионе. Виталий Минаков не занимается развитием. Он или не может, или нет времени, или не умеет. Но Федерация сейчас на дне. Нет ни судей, ни рефери аккредитованных. Если что-то проводят, то людей приглашают извне. То есть нет развития. Даже сильнейшие ребята области вынуждены выезжать на какие-то соревнования за свои деньги. Я глубоко знаком с этой проблемой. Там все – дремучий лес. Было раньше предложение Виталию, чтобы кто-то помогал, занимался Федерацией. Но он не хочет. Хочет быть президентом», – заявил спортсмен.
Михаил Заяц – чемпион России по рукопашному бою, чемпион России и Европы по джиу-джитсу, двукратный чемпион России и чемпион мира по боевому самбо, победитель командного чемпионата мира по версии «M-1», финалист Гран-при Bellator в полутяжелом весе.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа под влиянием холодного атмосферного фронта и в связи с приходом южного циклона ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер. Согласно метеопрогнозам, непогода, в частности, затронет Брянскую, Тверскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую, Курскую, Ярославскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, где работает ПАО «МРСК Центра», а также Калужскую и Тульскую области – регионы ответственности ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.