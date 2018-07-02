7 июля брянцы смогут поболеть за сборную России на площади Партизан
7 июля в Брянске вновь организуют публичный просмотр матча с участием сборной России.
В субботу на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России проведет еще один матч – в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В 21.00 наши футболисты встретятся со сборной Хорватии.
Как сообщает городская администрация, брянцы смогут увидеть трансляцию на светодиодном экране, который установят на площади Партизан, у стен краеведческого музея.
«Все мы помним «валидольный» матч между Россией и Испанией. Верим и хотим повторения! Вперед, Россия!» – также говорится на сайте мэрии Брянска.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжает снижаться уровень непроизводственного травматизма. За 6 месяцев 2018 года в результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на железной дороге травмы получили 5 человек, что на 6 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.