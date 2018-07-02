7 июля брянцы смогут поболеть за сборную России на площади Партизан

7 июля в Брянске вновь организуют публичный просмотр матча с участием сборной России.

В субботу на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России проведет еще один матч – в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В 21.00 наши футболисты встретятся со сборной Хорватии.

Как сообщает городская администрация, брянцы смогут увидеть трансляцию на светодиодном экране, который установят на площади Партизан, у стен краеведческого музея.

«Все мы помним «валидольный» матч между Россией и Испанией. Верим и хотим повторения! Вперед, Россия!» – также говорится на сайте мэрии Брянска.