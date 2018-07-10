Брянец Сергей Сизых стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Житель Брянска Сергей Сизых стал одним из победителей чемпионата мира по джиу-джитсу.

Открытый чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу 7-8 июля в Москве провела промоутерская компания Absolute Championship Berkut, сообщает Брянский филиал Российского союза боевых искусств. Участие в нем приняли более тысячи юных и взрослых спортсменов из России, Израиля, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Армении.

По итогам чемпионата белобережец Сергей Сизых стал чемпионом мира в весовой категории 85 килограммов.