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Школьник из Брянска вынес мяч перед матчем между Англией и Хорватией

Опубликовано Сегодня, 15:40

11-летний Константин Осипенко из Брянска принял участие в открытии полуфинального матча чемпионата мира по футболу между Англией и Хорватией.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, 11 июля Константин вынес на поле мяч и передал его арбитру Джюнейту Чакыру.

Такое право брянский школьник получил, выиграв Всероссийский конкурс «Юный арбитр».

Константин Осипенко учится в школе № 53. Он увлекается футболом и играет за одну из городских команд.

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