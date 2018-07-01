18 брянских волонтеров вернулись с чемпионата мира по футболу

18 волонтеров из Брянской области приняли участие в чемпионате мира по футболу – 2018.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, молодые брянцы работали по программам «билетная программа», «гостеприимство», «кейтеринг (общественное питание)», «лингвистические услуги», «медицинское обслуживание», «обеспечение работы СМИ», «прибытия и отъезды», «протокол», «работа с командами», «размещение», «работа со зрителями», «транспорт», «церемонии открытия и закрытия» и другим.

«Сотни, если не тысячи, волонтеров были задействованы во всех городах, им тоже слова благодарности хотел бы выразить, потому что они встречали наших гостей, сопровождали их, всегда это было с улыбкой на лице, всегда это было очень благожелательно», – отметил президент Владимир Путин.

Волонтерская кампания ЧМ-2018 оказалась рекордной в истории чемпионатов мира по футболу FIFA по числу заявок от кандидатов – из разных стран мира их поступило 176 870.

Одной из брянских волонтеров стала учитель истории и английского языка средней школы № 167 Наталья Афонасенкова.

«Конечно, круто быть на чемпионате мира и творить его историю. Но выносить эмблему кубка на поле перед матчем Испания – Россия и петь гимн России с почти 80-тысячным стадионом «Лужники» – это ни с чем не сравнимые эмоции и чувства! Стоять на закрытии чемпионата на поле рядом с президентами России, Франции, Хорватии, Международной федерации футбола (ФИФА) – это огромная гордость» И самое ценное – услышать от режиссерско-постановочной группы, что мы не волонтеры, а помощники и одна команда!» – поделилась она.