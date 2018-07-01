20-летняя брянская спортсменка выиграла бронзу по пулевой стрельбе
20-летняя брянская спортсменка Ольга Веретельникова в составе команды России заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров.
Турнир проходил с 11 по 15 июля в городе Пльзень в Чехии, сообщает региональное правительство.
Воспитанница Таисии Карпушкиной из брянской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Спартаковец», студентка БГТУ Ольга Веретельникова в командных соревнованиях выступала вместе с Надеждой Колодой из Иркутска и Яной Ениной из Бурятии.
Российское трио в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров набрало 1684 очка и заняло третье место чемпионата.
Первое место в этом упражнении с результатом 1703 очка заняли спортсменки Индии. На втором месте оказалась команда Италии – 1689 очков.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.
«Ростелеком» стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил специальную номинацию. Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Вчера, 17 июля в 23.44 сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили электроснабжение потребителей города Брянска, нарушенное вследствие неблагоприятных погодных условий.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.