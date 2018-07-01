20-летняя брянская спортсменка выиграла бронзу по пулевой стрельбе

20-летняя брянская спортсменка Ольга Веретельникова в составе команды России заняла третье место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров.

Турнир проходил с 11 по 15 июля в городе Пльзень в Чехии, сообщает региональное правительство.

Воспитанница Таисии Карпушкиной из брянской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Спартаковец», студентка БГТУ Ольга Веретельникова в командных соревнованиях выступала вместе с Надеждой Колодой из Иркутска и Яной Ениной из Бурятии.

Российское трио в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров набрало 1684 очка и заняло третье место чемпионата.

Первое место в этом упражнении с результатом 1703 очка заняли спортсменки Индии. На втором месте оказалась команда Италии – 1689 очков.