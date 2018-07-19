Брянское «Динамо» обозвали «Зенитом»
В футбольном клубе «Динамо-Брянск» выступили с опровержением «оскорбительной» заметки.
«К сожалению, не всегда журналисты точно цитируют слова тренера на пресс конференции. С профессиональным подходом к порученному им делу», – заявили в брянском клубе.
Так, по данным «Динамо-Брянск», на одном из сайтов «была не совсем точно и добросовестно выполнена расшифровка выступления главного тренера брянского «Динамо» Александра Горбачева».
«Тренер поздравил болельщиков с открытием «первенства» ПФЛ а не «чемпионата», – отмечают в клубе. – Не было у динамовцев «много пустых передач», как выразился журналист. А было много не нужных длинных передач».
В брянском «Динамо» журналистам также напомнили, что «Александр Николаевич Горбачев – главный тренер брянского «Динамо», а не брянского «Зенита», как написано в преамбуле данной информации».
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