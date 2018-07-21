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Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий выступит на Всемирной шахматной Олимпиаде

Опубликовано Сегодня, 13:08

Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий в составе сборной России будет защищать честь страны на Всемирной шахматной Олимпиаде.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, на турнире в Грузии выступят Владимир Крамник, Сергей Карякин, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов и брянец Ян Непомнящий.

43-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 6 октября.

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