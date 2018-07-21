Кикбоксеры приедут в Брянск на «Кубок Белых волков»

В Брянске пройдут Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Белых волков».

Турнир уже стал не только традиционным праздником спорта и здоровья, но и площадкой для обмена опытом и общения. В его рамках также пройдет детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Надежды Белых волков – приглашают!». Соревнования пройдут в разделах «К-1» и «фулл-контакт».

Соревнования пройдут с 26 по 28 июля, с 11.00 до 20.00, на территории физкультурно-спортивного клуба «Спортпарк «Варяг», 29 июля, с 15.00 до 19.00, – на стадионе имени Брянских Партизан.