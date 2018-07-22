Девушки из Орла и Брянска сразились в пляжном футболе

22 июля на Центральном пляже Брянска прошел открытый Кубок города по пляжному футболу среди женщин на призы регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России».

За главный приз боролись команды из Брянска и Орла.

Как сообщили в Брянском отделении «Единой России», спортсменки из Орловского государственного университета, выступающие в Высшей лиге чемпионата страны по мини-футболу, уверенно чувствовали себя на песчаном покрытии, что и вылилось в их итоговую победу.

Брянские пляжницы: команды «Драйв 32» и «Брянск» – завоевали серебряные и бронзовые награды соответственно.

Лучшим вратарем турнира признали Марию Гусеву («ОрелГУ»), лучшим бомбардиром – Милану Улановскую («Драйв 32-Брянск»), а лучшим игроком – Кристину Полякову («Брянск»).

Победителям вручили кубки, медали и индивидуальные призы.