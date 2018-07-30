Брянское «Динамо» вышло в 1/64 Кубка России

Игроки брянского «Динамо» одержали победу в матче 1/128 финала Кубка России.

Брянские футболисты победили команду «Химик» из Новомосковска со счетом 1:0.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, перед игрой в «Динамо» произошли перестановки. На ворота поставили Кузнецова, в защиту – Луппа, вместо форварда Укомского на поле выпустили полузащитника Калабухова, Харченкова поместили в опорную зону, а Пикатова заменил Илья Васильев.

Как результат – победа и выход в 1/64 Кубка России.

Следующий матч пройдет 7 августа в Брянске: динамовцам предстоит сразиться с липецким «Металлургом».