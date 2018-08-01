Брянское «Динамо» обыграло «Калугу»

Брянское «Динамо» одержало победу в выездном матче с «Калугой».

Как сообщает ФК «Динамо-Брянск», вслед за победой в кубковой встрече брянские динамовцы добились успеха и в календарной игре. Уже в компенсированное время в Калуге они сумели забить решающий гол.

В итоге счет – 1:2 в пользу брянских футболистов.

Напомним, в перерыве матча между брянской и калужской командами фанаты – Алина Матросова из Брянска и калужанин Олег Слуцкий – сыграли свадьбу.