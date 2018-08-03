Брянское «Динамо» надеется на победу над липецким «Металлургом»

7 августа состоится футбольный матч между брянским «Динамо» и липецким «Металлургом».

Игра начнется во вторник, 7 августа, в 18.00. Брянская команда претендует на выход в 1/32 финала кубка России по футболу и домашнюю встречу с представителем ФНЛ – курским «Авангардом».

Напомним, в дни футбольных матчей в центре Брянска ограничивают движение и парковку.