В школе Клинцовского района торжественно открыли спортзал

Спортивный зал в Первомайской школе Клинцовского района Брянской области торжественно открыли после ремонта 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На мероприятии присутствовал начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан, который в этот же день подводил в районе итоги работы сельского хозяйства и вручал грамоты передовикам производства. В Первомайскую школу он прибыл в сопровождении главы района Виктора Савченко.

Учебное заведение вошло в федеральную программу «Детский спорт», благодаря чему удалось выполнить дорогостоящий ремонт спортивного зала. На строительные работы потратить порядка 2,7 млн рублей. Обновлено не только само помещение для занятий, но и раздевалки, туалеты, окна, двери, отопительная система, крыша. Сейчас на базе Первомайской школы начал работу спортивный клуб.

Владимир Дзубан пожелал юным спортсменам успехов и побед, а также вручил подарки — баскетбольные мячи.