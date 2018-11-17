В школе Клинцовского района торжественно открыли спортзал
Спортивный зал в Первомайской школе Клинцовского района Брянской области торжественно открыли после ремонта 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
На мероприятии присутствовал начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан, который в этот же день подводил в районе итоги работы сельского хозяйства и вручал грамоты передовикам производства. В Первомайскую школу он прибыл в сопровождении главы района Виктора Савченко.
Учебное заведение вошло в федеральную программу «Детский спорт», благодаря чему удалось выполнить дорогостоящий ремонт спортивного зала. На строительные работы потратить порядка 2,7 млн рублей. Обновлено не только само помещение для занятий, но и раздевалки, туалеты, окна, двери, отопительная система, крыша. Сейчас на базе Первомайской школы начал работу спортивный клуб.
Владимир Дзубан пожелал юным спортсменам успехов и побед, а также вручил подарки — баскетбольные мячи.
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