Брянская боксерша завоевала золотую медаль в Белграде

Елена Жиляева получила «золото» на Международном турнире по боксу среди женщин, юниорок и девушек в сербском Белграде; соревнования проходили с 14 по 20 января 2019 года.

Воспитанница брянской спортивной школы «Олимп» Елена Жиляева участвовала в состязаниях в составе сборной команды России.

Девушка завоевала золотую медаль среди юниорок в весовой категории до 69 кило.

С 29 января 2019 года в Серпухове сборная команда Брянской области по боксу примет участие в Чемпионате и первенстве ЦФО России по боксу среди женщин, юниорок и девушек.