Брянская боксерша завоевала золотую медаль в Белграде
Елена Жиляева получила «золото» на Международном турнире по боксу среди женщин, юниорок и девушек в сербском Белграде; соревнования проходили с 14 по 20 января 2019 года.
Воспитанница брянской спортивной школы «Олимп» Елена Жиляева участвовала в состязаниях в составе сборной команды России.
Девушка завоевала золотую медаль среди юниорок в весовой категории до 69 кило.
С 29 января 2019 года в Серпухове сборная команда Брянской области по боксу примет участие в Чемпионате и первенстве ЦФО России по боксу среди женщин, юниорок и девушек.
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