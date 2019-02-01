В Почепе «Единая Россия» уступила лыжню ЛДПР
На соревнованиях «Лыжня России», которые прошли в Почепе, ЛДПР победила «Единую Россию» в командном зачете.
Районный этап всероссийского лыжного забега «Лыжня России 2019» прошел в Почепе 2 февраля. Почепская лыжня стала триумфом для спортсменов, выступавших под флагами местного отделения ЛДПР. «Соколы Жириновского» завоевали пять медалей различного достоинства, отодвинул на второй план прежнего лидера ‒ команду «Единой России».
Лыжники в «фирменных» ветровках ЛДПР взяли два «золота», «серебро» и две «бронзы». Первые места завоевала молодежь – Роман Зынов и Александр Дорохов, Евгений Дорохов поднялся на третью ступень пьедестала в том же забеге, где первенствовал его брат Александр. Вера Васильевна Зуева (1960 года рождения) пришла третьей в гонке своей возрастной группы. А самая опытная лыжница команды ЛДПР ‒ Мария Михайловна Денисенко (1955 г. р.) завоевала серебряную медаль «Лыжни России – 2019».
Победители спортивного праздника получили памятные призы.
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