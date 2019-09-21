В Брянске прошел «Кросс нации»

Спортивное мероприятие «Кросс нации — 2019» прошло в Брянске в субботу, 21 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участниками традиционного забега стали тысячи горожан и гостей областного центра. Стар забегу дали в полдень на Площади Партизан. Затем бегуны проследовали к площади Ленина, памятнику жертвам Чернобыля и финишировали у Кургана Бессмертия.

Бегунов наградили грамотами, медалями и памятными призами от Министерства спорта РФ, а также памятными сувенирами.

Напомним, что «Кросс нации» одно из давно полюбившихся жителям Брянщины спортивных мероприятий. Ежегодно на массовый забег выходят порядка 6000 любителей бега.