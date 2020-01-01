В Бежицком районе Брянска начали строить спорткомплекс с бассейном
В Бежицком районе Брянска идет строительство спорткомплекса с бассейном. Рабочие уже забили сваи под фундамент и завозят на стройплощадку материалы, необходимые для его заливки.
Стройка располагается в районе улицы Нахимова на территории бывшего училища № 7.
Ввести объект в эксплуатацию строители обещают до конца этого года.
Ранее мы сообщали, что региональная прокуратура выявила в Брянске семь фактов срыва сроков строительства дошкольных учреждений. Один новый детский сад и шесть пристроек к имеющимся до ясельных групп строители должны были сдать еще в декабре. Но по факту работы на стройплощадках не завершены. Прокуратура выдала подрядным организациям предприсание устранить нарушения. Все факты срыва сроков надзорное ведоство выявило при проверке, как в регионе реализуется национальный проект «Демография».
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.