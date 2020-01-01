В Бежицком районе Брянска начали строить спорткомплекс с бассейном

В Бежицком районе Брянска идет строительство спорткомплекса с бассейном. Рабочие уже забили сваи под фундамент и завозят на стройплощадку материалы, необходимые для его заливки.

Стройка располагается в районе улицы Нахимова на территории бывшего училища № 7.

Ввести объект в эксплуатацию строители обещают до конца этого года.

Ранее мы сообщали, что региональная прокуратура выявила в Брянске семь фактов срыва сроков строительства дошкольных учреждений. Один новый детский сад и шесть пристроек к имеющимся до ясельных групп строители должны были сдать еще в декабре. Но по факту работы на стройплощадках не завершены. Прокуратура выдала подрядным организациям предприсание устранить нарушения. Все факты срыва сроков надзорное ведоство выявило при проверке, как в регионе реализуется национальный проект «Демография».