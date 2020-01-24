Шахматисты из Брянска победили на турнире в Смоленске
Две золотых и одну серебряную медаль привезли спорстмены из Брянска с гандикап-турнира по быстрым шахматам, который состоялся в Смоленске.
Первое место среди женщин заняла брянка Наталья Терещенко. Брянец Евгений Кузнецов завоевал золото среди иногородних участников, а другому участнику из Брянска Валерию Терещенко досталось серебро.
Формат турнира примечателен тем, что время на обдумывание очередного хода зависело от общего уровня игрока. Тем, кто послабее, разрешалось думать подольше, чем более сильному сопернику.
Ранее мы сообщили, что подросток из Брянска завоевал золото на Всероссийском турнире по панкратиону, а уроженец Севска едва не вышел в финал на Кубке мира по беговым лыжам в Германии.
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Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
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