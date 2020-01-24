В Мглине открыли капитально отремонтированный стадион

В Мглине открылся после капитального ремонта городской стадион, где тренируется местная футбольная команда и проходят различные районные соревнования. Деньги на капремонт были выделены по региональной программе «Иницитивное бюджетирование».

На стадионе, который до ремонта находился в эксплуатации больше 50 лет, построили с нуля крытую трибуну на 200 мест, заменили металлическую ограду по периметру, отремонтировали капитально беговую дорожку.

Ранее мы сообщали, что на территории бывшего училища № 7 в Бежицком районе Брянска началось строительство спорткомплекса с бассейном, которое подрядчик обещает завершить до конца 2020 года.