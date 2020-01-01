Брянец завоевал бронзу по прыжкам в высоту
Бронзовую медаль чемпионата по легкой атлетике, состоявшемся в Москве в манеже ЦСКА, завоевал легкоатлет из Брянска Сергей Поздняков.
В соревнованиях по прыжкам в высоту Поздняков взял планку на высоте 2,15 метра.
Ранее мы сообщили, что брянский лыжник Александр Большунов едва не вышел в финал Кубка мира в Германии, уверенно лидируя в общем зачете. Но в полуфинале уступил другому российскому спортсмену.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
Специалисты филиала «Россети Центр Брянскэнерго» завершают работы по восстановлению энергоснабжения потребителей Стародубского района. Электроснабжение потребителей Погарского района полностью восстановлено.ом и инвесторами.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.