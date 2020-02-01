В Брянском цирке весной пройдет фестивал боевых искусств

На арене брянского цирка 9 апреля пройдет фестиваль боевых искусств.

Участники проведут перед зрителями показательные выступления по 17 видам единоборств, в том числе дзюдо, карате, бокс, капоэйра, рукопашный бой, смешанные единоборства и другие.

Фестиваль будет приурочен к 75-летию Победы.

Ранее мы сообщили, что в ЦПКиО им. 1000-летия Брянска 16 февраля состоится фестиваль зимних видов спорта в честь годовщины открытия Зимней Олимпиады в Сочи.