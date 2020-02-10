В соцсетях опубликовали ролик о брянском пенсионере, который пробегает до 15 км в день
В сообществе «Белые Берега» во ВКонтакте в четверг появился видеоролик о пенсионере, которого многие брянцы могут повстречать, когда он совершает ежедневные пробежки.
«Позитивного дедулю, бегающего вдоль брянских дорог, многие видели не раз. Ему почти 80, но он бодр и весел. Одно время его не было видно, подумалось, что всё, его не стало, но он просто менял маршрут. Как здорово, что в нашей жизни встречаются уникальные люди, заражающие нас позитивом. Долгих лет ему жизни!», — пишет автор публикации.
Автору ролика пожилой мужчина рассказал, что его зовут Борис Чернов, в августе ему исполнится 80 лет. Спортом он занимается лет с 12, выходит на пробежку в любую погоду и в день пробегает 6-15 километров.
Молодым брянцам Борис Чернов посоветовал хорошо учиться, заниматься спортом и не кашлять.
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