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В Брянске прошли соревнования по легкой атлетике в память Вячеслава Самотесова

Опубликовано Вчера, 08:04

В брянском спортивном манеже «Десна» прошел турнир по легкой атлетике в память тренера Вячеслава Самотесова. Об этом накануне сообщила мэрия Брянска.

Спортсмены из разных регионов страны состязались в беге на 60 метров и на 1000 метров и прыжках в высоту.

В забеге на 60 метров среди женщин первое место заняла Анна Кукушкина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Дистанцию она одолела за 7,48 секунды. Второе место у Виктории Ильиной из Москвы (7,66). Бронза досталась брянке Оксане Гучевой с результатом 7,79.

У мужчин золотая медаль досталась брянцу Александру Сехину (6,88). На втором месте Евгений Харин из Москвы (6,94). Бронза у Никиты Иванова из Орла (7,11).

В забеге на 1000 метров среди женщины золото у москвички Анны Шапиной (2 минуты 43 секунды). Серебро — у брянки Марии Куриловой (2,45), бронза — у Екатерины Бодровой из Рославля (3,04).

У мужчин первым пришел Николай Вербицкий из Бурятии (2.28). Разница между двумя остальынми победителями составила 0,20 секунды. Вторым пришел Игорь Ращупкин из Москвы, третьим Роман Троценко из Бурятии. 

Победителем соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин стал Даниил Цыплаков из Хабаровска — 2 метра 23 си. Тот же результат показал и брянец Илья Иванюк, но у дальневосточного спортсмена было больше удачных попыток. Третье место занял брянец Семен Поздняков, прыгнувший на 2 метра 20 см.

Ранее мы сообщали, что Александр Сехин завоевал золотую медаль на турнире «Битва полов» в Москве.

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